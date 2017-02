Barcelona blijft hopen op Suarez en stapt naar CAS

FC Barcelona doet er alles aan om Luis Suarez in actie te kunnen laten komen tijdens de finale van de Copa del Rey. Het beroep tegen zijn schorsing van twee duels is vrijdag afgewezen, maar de Catalanen stappen naar sporttribunaal CAS om alsnog vrijspraak af te dwingen.



Dat meldt Voetbal International vrijdagmiddag. Suarez werd eerder deze maand in de halve finale tegen Atlético Madrid met twee gele kaarten naar de kant gestuurd, maar volgens Barça was dat onterecht.



Barcelona ging direct in beroep tegen die tweede gele kaart, maar de Spaanse voetbalbond hield voet bij stuk na het bekijken van de beelden. Suárez kreeg er later zelfs nog een extra wedstrijd schorsing bij, omdat hij het veld niet direct verliet en ook nog eens in de catacomben bleef hangen.



Aangezien de tuchtcommissie in Spanje vasthoudt aan de twee duels schorsing van Suárez, stapt Barcelona naar het internationaal sporttribunaal CAS.