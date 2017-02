Ramos laat zich uit over afgang Barça: "Niet verrast"

De kans is klein dat we dit seizoen een Spaanse Clásico krijgen in de Champions League. Real Madrid boekte woensdagavond nochtans een 3-1-overwinning tegen Napoli. Maar aartsrivaal FC Barcelona verloor met zware 4-0-cijfers van Paris Saint-Germain.



Real-aanvoerder Sergio Ramos genoot naar eigen zeggen van de afgang van Barça. "Ik ga geen 'nee' zeggen", laat de dertigjarige Spanjaard weten aan de Spaanse media. "Ik zie mijn vrienden niet graag lijden, maar ik hoop natuurlijk niet dat FC Barcelona wint. Overigens was ik niet verrast door het resultaat."



"In de Champions League moet iedere ploeg een prijs betalen als het een slechte wedstrijd speelt. PSG speelde juist een uitstekende wedstrijd met pressie naar voren", aldus Ramos, die een dag later zelf uitviel. Al hoopt de ervaren verdediger dat zijn kwetsuur niet te ernstig is.