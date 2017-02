Klaassen vraagt KNVB om opvallende aanpassing

Aanvoerder Davy Klaassen nam het donderdagavond met zijn werkgever Ajax op tegen het Poolse Legia Warschau in de Europa League, maar op zondagmiddag volgt er al weer een Eredivisie-wedstrijd uit bij Vitesse. Dat vindt de middenvelder eigenlijk een beetje te veel van het goede, zo stelt hij in gesprek met De Telegraaf.



Klaassen is van mening dat de KNVB met een nieuwe speeldag zou moeten komen. "Voor de competitie zou het beter zijn als wij bijvoorbeeld op maandagavond zouden spelen. Daar zou zeker over nagedacht moeten worden. Dat kan geen zeker geen kwaad. Dat zou de KNVB aan het begin van het seizoen moeten bepalen. Zo bescherm je je eigen teams."



Voor Ajax is het natuurlijk van het grootst mogelijke belang om uit bij Vitesse te winnen, want de Amsterdammers staan al zes punten achter op koploper Feyenoord. De Rotterdammers spelen thuis tegen ADO Den Haag en zouden bij puntenverlies van Ajax toch een straatlengte voorsprong hebben. Dan komt de Coolsingel wel heel erg dichtbij.