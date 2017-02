"Als ik kon tekenen voor de nacompetitie, zou ik dat doen"

Het gaat momenteel natuurlijk bijzonder slecht met de prestaties van de Eredivisie-club ADO Den Haag en dat heeft reeds de kop gekost aan manager Zeljko Petrovic. De Hagenaars zijn echter afgezakt tot de laatste plek in de Eredivisie en aanvoerder Aaron Meijers luidt de noodklok in gesprek met het Algemeen Dagblad.



De voetballer vertelt: "Ik heb hetzelfde gevoel als de supporters. We staan er heel slecht voor. Als ik nu kon tekenen voor de nacompetitie, zou ik dat doen. Er is veel gedoe rond de club, we hebben veel blessures, de trainer is ontslagen en we geven de goals te makkelijk weg. Het zijn de kenmerken van een typisch degradatieseizoen. Het enige voordeel voor ons is dat er vijf ploegen onderin dicht bij elkaar staan."



Voormalig ADO-trainer Lex Schoenmaker maakte tien jaar geleden een rampseizoen mee met de club. De huidige voetbaljaargang vindt hij daar best op lijken. "Het begint er wel op te lijken. Ik zie wel een aantal parallellen. Je verliest te veel en maakt te veel fouten. En als je dan ook nog niet makkelijk doelpunten maakt, heb je een probleem. De onzekerheid sluipt erin. Voetbaltechnisch gezien springen de tranen je dit seizoen bij ADO in de ogen."