"We waren allemaal zo geschrokken, zó teleurgesteld"

AZ maakte op donderdagavond geen schijn van kans tegen Olympique Lyon. De Fransen wonnen vrij gemakkelijk met 1-4 in het AFAS Stadion en dit tot grote woede van de coach van de Alkmaarders John van den Brom. In de rust verscheen de oefenmeester al in de kleedkamer met een heuse donderspeech.



Iliass Bel Hassani vertelt over de wedstrijd aan De Telegraaf: "We speelden veel beter dan Lyon, we domineerden het grootste deel van de wedstrijd." Na 45 minuten spelen stond AZ echter met 0-2 achter. Van den Brom was boos en in de kleedkamer van AZ was het muisstil. "Ik weet niet eens meer wat hij heeft gezegd. We waren allemaal zo geschrokken. Zo teleurgesteld."



De middenvelder kreeg een grote kans op de aansluitingstreffer. "Ik bleef niet kalm genoeg. Ik zag de bal aankomen, was aan het twijfelen en ging daardoor de fout in. Vier minuten later scoorden zij de 0-3. Dat maakte het allemaal nog extra zuur." Vervolgens wijst Bel Hassani de man of the match bij Lyon aan: "Als liefhebber heb ik ook oog voor de enorme kwaliteit van Lacazette. Als je weet dat je zo'n goede spits tegenover je hebt, moet je er met elkaar zorgen dat je het hem niet makkelijk maakt. Dat hebben we juist wel gedaan. Hij speelde alles en iedereen gek."