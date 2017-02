'Internazionale gaat ervandoor met Ajacied'

Ajax beschikt over een aantal spelers die zich niet zo op hun plek meer voelen in de Amsterdam ArenA. Jaïro Riedewald is daar een van en de centrumverdediger kon in de afgelopen transferperiode al naar VfL Wolfsburg, een overgang die geblokkeerd werd door Ajax. Ook back Kenny Tete komt niet zo heel veel aan spelen toe. Mogelijk biedt Internazionale uitkomst.



Volgens diverse Italiaanse media is de voormalige werkgever van coach Frank de Boer geïnteresseerd in de vleugelverdediger van Ajax. In Amsterdam is Tete natuurlijk voorbijgestreefd door Joël Veltman en het is een publiek geheim dat zaakwaarnemer Mino Raiola al de boer op is gegaan met zijn cliënt. Tete heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2018 en zal dus verkocht moeten worden als directeur spelerszaken Marc Overmars nog wat aan hem wil verdienen.



Serie A-ploeg SS Lazio werd in een eerder stadium al in verband gebracht met Tete en nu is het de beurt dus aan Internazionale. De Nerazzurri beschikken als gevolg van een overname door de Chinese Super League over ongelooflijk veel geld en zullen dit ook wel uit gaan geven in de aankomende zomer. Tete is daarbij niet het belangrijkste doelwit, dat is iemand als Alexis Sánchez of Marco Verratti, maar in Italië gelooft men wel dat Inter naar Amsterdam zal trekken met ongeveer vier miljoen euro.