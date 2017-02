"David Neres is fit en gretig"

Ajax betaalde in de afgelopen transferwindow maar liefst twaalf tot vijftien miljoen euro voor buitenspeler David Neres, maar de Braziliaan was toen nog actief op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor spelers onder twintig jaar. Dat toernooi is nu afgelopen en op vrijdag zal de miljoenenaankoop aan het publiek voorgesteld worden in de ArenA.



De Nederlandse begeleider van het talent, Revien Kanhai van Forza Sports Group, vertelt in gesprek met De Telegraaf: "David is fit en gretig. Hij heeft op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap onder twintig bijna alles gespeeld." Wanneer kunnen de fans van Ajax Neres voor het eerst bewonderen? "Dat ligt eraan hoe snel hij acclimatiseert. Ajax heeft al aangegeven geduld met hem te hebben en hem voorzichtig te brengen. En dat is heel verstandig."



De technisch begaafde vleugelspits scoort als het goed is binnen vijf dagen een werkvergunning. Dat betekent dat hij eventueel al zou kunnen spelen als Ajax het thuis opneemt tegen Legia Warschau in de Europa League. Het is echter volstrekt onzeker of coach Peter Bosz zijn aanwinst ook daadwerkelijk wil gebruiken tegen de Polen.