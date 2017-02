Schöne treurt om arbitrale misser: "0-0 geen slecht resultaat"

Ajax heeft een vervolg in de Europa League nog steeds in eigen hand, maar ook Lasse Schöne weet dat het 0-0 gelijkspel bij Legia Warschau niet ideaal is. In Polen liet de ploeg een aantal goede kansen liggen.



"We hebben kansen genoeg gehad om de overwinning mee naar Amsterdam te nemen. En we maakten een doelpunt, die werd alleen niet gezien", verwees de Deense spelmaker in gesprek met FOX Sports naar het veelbesproken moment van Davy Klaassen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet goed zag, hoor. De keeper lag over de bal heen. Maar ja, het is wel jammer."



"Uiteindelijk hebben we kansen genoeg gehad om er alsnog eentje te maken", beaamt Schöne, die in Polen niet zijn normale speelwijze kon inpassen. "We wisten dat dit team op de counter speelde en de duels opzocht. Maar als we iets scherper waren geweest, hadden we gewonnen. In de tweede helft zetten zij wat hoger druk, we hadden eigenlijk door moeten gaan zoals voor rust."



Schöne besloot: "Het veld hielp ook niet mee, maar we hadden het wel beter moeten doen. Maar 0-0 is geen slecht resultaat."