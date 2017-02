Zlatan maakt het verschil voor United, Huntelaar scoort bij Schalke

Manchester United hoopt dit seizoen de Europa League te winnen. De Engelse topclub ligt in ieder geval op koers na de 3-0 overwinning op het Franse Saint-Etienne.



Met Daley Blind in de basis had Manchester United een 'lucky' nodig om de score te openen. Zlatan Ibrahimovic zag zijn vrije trap door een Frans been opeens naar de rechterkant rollen en ondanks een weinig overtuigende snelheid viel de bal daadwerkelijk binnen.



Het werd sowieso de avond van de Zweedse oud-Ajacied. Een kwartier voor tijd verdubbelde Ibrahimovic de voorsprong en vlak voor tijd wist hij vanaf elf meter zelfs de 3-0 voor zijn rekening te nemen. Daarmee lijkt het tweeluik halverwege al te zijn beslist.



Anderlecht imponeert, Huntelaar scoort

Zenit Sint-Petersburg was dit seizoen tot aan de uitnederlaag in Alkmaar oppermachtig. Toch dreigt de Russische topclub in de knock-outfase te worden uitgeschakeld. Frank Acheampong zorgde binnen 31 minuten voor een 2-0 voorsprong en die stand bleef daarna ongewijzigd, waardoor de Belgen mogen dromen van een vervolg.



Meerdere confrontaties in de Europa League lijken na de eerste negentig minuten al te zijn beslist. Schalke 04 won mede dankzij een goal van Klaas-Jan Huntelaar met 0-3 van PAOK Saloniki, waar AS Roma met 0-4 won bij Villarreal CF. Edin Dzeko maakte een hattrick voor de ploeg van Kevin Strootman.



Overige uitslagen:

Athletic Bilbao - APOEL Nicosia 3-2

Hapoel Beer Sheva - Besiktas 1-3