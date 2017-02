Ajax zorgt op Poolse bodem voor tweeledig gevoel

Ajax zal met gemengde gevoelens terugkijken op het Europa League-duel met Legia Warschau. Na het doelpuntloze treffen in Polen (0-0) liggen alle kaarten nog op tafel voor de return.



In Warschau kreeg Ajax een aantal dompers te verwerken. Eerst was er het bericht dat een kroeg met meegereisde aanhangers was aangevallen voor Poolse hooligans en vervolgens bleek Joël Veltman niet fit genoeg om te kunnen spelen tegen Legia. De rechtsback van Ajax werd logischerwijs vervangen door Kenny Tete, die dit seizoen ook al mocht spelen in Luik.



Vroeg in de wedstrijd kreeg Ajax nóg een tik te verwerken. Davy Klaassen leek de formatie van Peter Bosz naar 0-1 te schieten. De tv-beelden registreerden duidelijk dat de doelman van Legia, Arkadiusz Malarz, de bal pas achter de doellijn wist te pakken, maar de arbitrage van dienst ontging dit. Het gebrek aan doellijntechnologie werd de ploeg dus fataal.



Toch mochten de Ajacieden ook naar zichzelf kijken vanwege het uitblijven van een doelpunt. Zo zorgden Hakim Ziyech en Bertrand Traoré voor gevaar, maar dé kans kwam toch echt op naam van Kasper Dolberg. Ziyech bediende Amin Younes en hij gaf de Deense spits een haast niet te missen kans, maar Dolberg presteerde het om de bal over het doel te jagen.



Overigens hoefde Legia zich zeker niet alleen maar te beperken tot verdedigen. In fases wist de Poolse ploeg ook gevaar te stichten waarbij doelman André Onana meerdere malen handelend moest optreden om een achterstand te voorkomen. Zo ontsnapten de Amsterdammers toen linksback Daley Sinkgraven lelijk de fout in ging en de Kameroener moest ingrijpen.



Na rust liet Legia zich zelfs nog vaker zien, waarbij Tete een moeizame avond beleefde. Zo'n tien minuten voor tijd besloot de Ajax-verdediger met geel op zak aan de noodrem te trekken en dus kon hij met tweemaal geel inrukken. Justin Kluivert werd zo'n tien minuten na zijn entree alweer gewisseld om meer schade te voorkomen en dat lukte: 0-0.