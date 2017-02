Ervaren duo in Rotterdam baalt: "Dat was even afkicken"

Ryan Koolwijk en Luigi Bruins behoren tot de meest ervaren spelers van Excelsior, maar dat is geen garantie voor succes. Sterker nog: het tweetal zat onlangs zelfs op de reservebank.



"Dat was even afkicken. Als je op de bank terechtkomt dan word je niet vrolijk. Vooral als het niet loopt in wedstrijden", zo laat middenvelder Koolwijk weten aan RTV Rijnmond. Bruins vult aan: "Thuis op de bank zitten en naar een film kijken ben ik wel fan van, maar ik wil gewoon op het veld staan. Het heeft wel mee gespeeld dat ik niet helemaal fit was."



Toch blijft het duo waardevol voor Excelsior, zo bleek ook onlangs. Volgens Koolwijk is lijfsbehoud een 'must' aangezien de play-offs 'een loterij' zijn. Bruins: "Als je kijkt naar onze competitiestart, dan zou je zeggen dat we ons makkelijk handhaven. Maar zo werkt het niet en dat zie je ook de afgelopen jaren. We hebben het lastig met tegenstanders die in onze zone staan."



Dit weekeinde wacht een bezoek aan Heracles Almelo.