Krul incasseert opnieuw vier tegengoals: "Gewoon teleurstellend"

Tim Krul heeft ook in zijn tweede thuiswedstrijd bij AZ vier tegengoals geïncasseerd. Olympique Lyon won donderdagavond met 1-4 in Alkmaar en dus lijkt het Europa League-avontuur volgende week te sneuvelen.



"Dit is echt zonde", beaamde Krul na afloop van de thuisnederlaag in gesprek met FOX Sports. "We hebben heel goed gevoetbald en heel veel kansen gecreëerd. Op de belangrijke momenten scoorden ze. Het is gewoon heel moeilijk."



Krul werd meermaals in actie gezet, maar tegenover Alexandre Lacazette had de goalie geen schijn van kans. "Hij is gewoon een heel goede spits en als hij doorkomt, loopt hij om me heen. Het is zonde dat hij het iedere keer afmaakt. Dat is gewoon teleurstellend."



Waar de AZ'er viermaal moest vissen, daar hoefde Lyon bij 0-3 alleen een penalty door te laten. Toch ziet Krul dat er meer in zat. "Die keeper pakte ook best veel ballen. We hadden echt vier honderdprocentkansen."