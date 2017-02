AZ'er vol bewondering: "Het is een absolute wereldspits"

Olympique Lyon heeft AZ in het Europa League-toernooi een lesje in effectiviteit gegeven. De Alkmaarders waren qua kansen minstens gelijkwaardig aan de Fransen, maar stapten met een 1-4 nederlaag van het veld.



"Dit is Europees voetbal", somberde Stijn Wuytens na afloop in gesprek me RTV Noord-Holland. Zelf kon hij spits Alexandre Lacazette tot tweemaal toe niet afstoppen. "Het is een absolute wereldspits. Hij maakt twee goals in de omschakeling op snelheid. Dat is een kwaliteit van hem. Het is frustrerend, omdat wij kans op kans krijgen en zij uit een halve kans een goal maken."



Vooral de 0-2 vlak voor rust was een mentale klap voor AZ. Na rust probeerde de ploeg het nog, tevergeefs. "Dat doen we niet goed en dan is het 1-4. Zij komen hier voor het resultaat en dat doen ze goed. Ze creƫren weinig, alleen scoren vier keer. Daar kunnen wij iets van leren." Of er nog hoop is? "Tuurlijk blijft er geloof, maar het wordt een hele moeilijke opgave. Je moet wel realistisch zijn."