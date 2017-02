Xavi blikt terug op PSG - Barça: "Dat maakte het verschil"

FC Barcelona verliest jaarlijks een aantal wedstrijden, maar voor een pijnlijke herinnering als tegen Paris Saint-Germain moeten we ver terug. In Parijs kreeg de Catalaanse ploeg geen poot aan de grond: 4-0.



"Qua intensiteit, speltempo, tactisch, fysiek en mentaal was PSG sterker. Zij waren top en Barcelona heeft haast geen kans gecreëerd", blikt de oud-speler van FC Barcelona terug in gesprek met L'Equipe. "PSG was véél agressiever. Ze brachten een beter ritme in de wedstrijd en dat maakte het verschil, want kwalitatief zijn de ploegen redelijk gelijkwaardig."



Xavi vervolgt: "Iniesta en Busquets zijn nu weer terug van blessures, maar zitten nog niet op hun niveau." Of het tweeluik halverwege al beslist is? De Spanjaard denkt van niet. "Er is geen reden om het op te geven, want het is ook nog niet over. Barça zit nog in de Champions League, al moet je realistisch zijn. Het gaat erg moeilijk worden."