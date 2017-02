Belgen leggen Spurs over de knie, Rostov haalt uit

AA Gent heeft donderdagavond een knap resultaat neergezet in het Europa League-toernooi. In eigen huis wist de Belgische club een 1-0 overwinning te boeken ten koste van Tottenham Hotspur.



Na ongeveer een uur spelen kroonde Jérémy Perbet zich tot matchwinnaar in de Ghelamco Arena. Nana Asare (ex-FC Utrecht) stond in de basis bij AA Gent, waar de Engelsen aan de aftrap verschenen met Toby Alderweireld en Moussa Dembélé. Christian Eriksen mocht invallen bij de Spurs.



Er kwam geen Nederlander in actie. Michel Vorm hield negentig minuten de bank warm, waar Vincent Janssen zelfs niet eens tot de wedstrijdselectie hoorde.



Beul Ajax en PSV doet goede zaken

FK Rostov lijkt na eerder Ajax (voorronde Champions League) en PSV (groepsfase Champions League) ook Sparta Praag te elimineren. De Russische club won donderdagavond met afgetekende cijfers van tien Tsjechen: 4-0. Miha Mevlja, Dmitry Poloz, Christian Noboa en Serdar Azmoun toonden zich trefzeker.



Overige uitslagen:

Astra Giurgiu - Racing Genk 2-2

Borussia Mönchengladbach - Fiorentina 0-1

Celta Vigo - Shakhtar Donetsk 0-1

Ludogorets Razgrad - FC Kopenhagen 1-2

Olympiakos Piraeus - Osmanlispor FK 0-0