Effectief Lyon lijkt naïef AZ uit Europa League te gooien

AZ lijkt de knock-outfase van de Europa League volgende week alweer af te sluiten. Na de thuisnederlaag tegen Olympique Lyon (1-4) kan alleen een stunt in Frankrijk de Alkmaarders nog redden.



De formatie van trainer John van den Brom begon nochtans goed aan de wedstrijd. AZ probeerde Lyon achteruit te drukken en creëerde ook een aantal mogelijkheden. Doelman Anthony Lopes moest meerdere malen handelend optreden na pogingen van Iliass Bel Hassani en Derrick Luckassen.



Lyon werd pas na een minuut of 25 voor het eerst gevaarlijk, maar een minuut later stond het wel direct 0-1 voor de bezoekers uit Frankrijk. Nabil Fekir deponeerde de bal bij de tweede paal en daar had doelman Tim Krul geen schijn van kans op de intikker van Lucas Tousart, die profiteerde van een gebrek aan mandekking.



Op een uiterst cruciaal moment, vlak voor de theepauze, wist Lyon de voorsprong zelfs uit te breiden. Spits Alexandre Lacazette werd opeens in de diepte gelanceerd, speelde Krul eenvoudig uit en ondervond vervolgens geen enkele moeite met het afronden: 0-2.



AZ kreeg in de tweede helft mogelijkheden om de aansluitingstreffer te forceren, maar eerst was het opnieuw de beurt aan Lyon. Vergelijkbaar aan de 0-2 ontsnapte Lacazette aan de Alkmaarse defensie en ook nu had Krul geen schijn van kans in het rechtstreekse duel met de goaltjesdief.



Toch mocht AZ uiteindelijk toch nog de eer redden. Na bijna zeventig minuten ging Levi Garcia onderuit in het strafschopgebied en dat leverde zowaar een strafschop op. Ditmaal had doelman Lopes geen antwoord op de inzet van Alireza Jahanbakhsh, maar verder kwam de thuisploeg niet meer.



Sterker nog: in de blessuretijd liep de Franse marge nog verder op. In de rebound schoot invaller Houssem Aouar de 1-4 binnen.



Scoreverloop:

0-1 (26') Lucas Tousart

0-2 (45') Alexandre Lacazette

0-3 (57') Alexandre Lacazette

1-3 (68') Alireza Jahanbakhsh (strafschop)

1-4 (90') Houssem Aouar