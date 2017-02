FC Twente ontvangt boete na PSV-uit, aanklager dreigt met meer

FC Twente is donderdagavond door de gemeente Enschede gered van de financiële teloorgang. Wel heeft de eredivisionist in financieel opzicht een tegenvaller moeten incasseren, zo meldt men via het digitale thuis.



De club schrijft: "Deze week hebben wij ook een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal ontvangen naar aanleiding van wanordelijkheden bij het uitduel tegen PSV. Het betreft een boete van maar liefst 12.500 euro en de voorwaardelijke straf van het spelen van een uitduel zonder publiek met een proeftijd van twee jaar."



In Eindhoven werd vuurwerk afgestoken door de Twente-supporters en er vond een vechtpartij plaats in het uitvak. Omdat de club al in eerder stadium voor een soortgelijk incident werd gesanctioneerd, is de straf nu hoger uitgevallen. De oproep luidt dan ook: "We hebben het eerder gezegd: stop met vuurwerk!"



FC Twente zal de boetes rechtstreeks verhalen op de verantwoordelijken, die bovendien een stadionverbod tegemoet kunnen zien. Overigens kan de club eventueel nog in beroep.