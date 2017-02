'Feyenoord komt uiterlijk in april met belangrijk nieuws'

Het is onduidelijk welk bedrijf volgend seizoen op het shirt van Feyenoord pronkt. Het huidige contract met Opel loopt in de zomer af en er is nog geen opvolger gevonden.



Opel heeft al in 2016 kenbaar gemaakt dat het aflopende contract geen vervolg krijgt. Het bedrijf doet een stap terug qua sponsoring en dus moet de clubleiding op zoek naar een andere naamgever met voldoende centjes. Op dit moment is er nog geen nieuws op dit vlak.



Commercieel directeur Mark Koevermans verwacht uiterlijk in april van dit jaar met meer informatie naar buiten te kunnen treden. Dat meldt Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.





Mark Koevermans was te gast in Tennis Plaza. Geen hard nieuws over een nieuwe hoofdsponsor. Feyenoord wil deze uiterlijk eind april hebben. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) 16 februari 2017