Legia Warschau speelde dit seizoen in de Champions League een aantal verdienstelijke wedstrijden, maar volgens René van der Gijp en Gertjan Verbeek mag het tweeluik in de Europa League geen probleem zijn. Kenneth Perez is het oneens met die stelling.



"Legia Warschau, kom op. Daar moet je honderd procent doorheen als Ajax-zijnde", zo laat Van der Gijp weten bij RTL7. Toch ziet de oud-aanvaller ook potentiële problemen. "Ze scoren te weinig. Ze hebben dan het geluk dat Ziyech en Klaassen het compenseren."



PEC Zwolle-trainer Ron Jans ziet Ajax niet per se als favoriet. "Je kunt niet zeggen dat Ajax torenhoog favoriet is. Het is wat mij betreft fifty-fifty." Bij FOX Sports noemde Perez dat ook onzinnig. "We denken altijd dat als we, Nederlanders, ergens naar toe gaan als favoriet. Dat is alleen allang niet meer zo."



Verbeek liet bij de betaalzender optekenen: "Als je kampioen van Nederland wil worden, moet je toch van de nummer drie van Polen kunnen winnen? Dan ben je dus wel de favoriet."