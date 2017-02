De 11 namen bij AZ en Olympique Lyon: kan AZ opnieuw stunten?

AZ-trainer John van den Brom heeft Derrick Luckassen en Stijn Wuytens laten terugkeren in de basisformatie voor de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Het tweetal was afgelopen weekeinde tegen sc Heerenveen geschorst.



Mattias Johansson is geschorst en ontbreekt bij de Alkmaarders, waar Pantelis Hatzidiakos op de bank plaatsneemt. Verder blijft het elftal van AZ intact. Wout Weghorst fungeert opnieuw als aanvalsleider geflankeerd door Iliass Bel Hassani en Muamer Tankovic.



Bij Olympique Lyon is Memphis Depay zoals bekend niet speelgerechtigd. Spits Alexandre Lacazette is zoals verwacht de aanvalsleider bij de kwakkelende topclub uit Frankrijk.



De opstellingen:



AZ: Krul; Luckassen, Van Eijden, Wuytens, Haps; Seuntjens, Jahanbakhsh, Rienstra; Bel Hassani, Weghorst, Tankovic.



Olympique Lyon: Lopes; Jallet, Mammana, Diakhaby, Rybus; Gonalons, Tousart, Tolisso, Darder; Fekir, Lacazette.