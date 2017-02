'Arsenal en Wenger beslissen voorlopig niet over toekomst'

Het is onduidelijk of Arsène Wenger na dit seizoen aanblijft als manager van Arsenal. Volgens de BBC gaan beide partijen pas aan het einde van het seizoen de knoop doorhakken.



Wenger (67) heeft een aflopend contract in het Emirates Stadium. De Fransman heeft een voorstel ontvangen om te verlengen, maar een beslissing is nog niet genomen. Mogelijk speelt de oefenmeester daarmee in op de toenemende twijfel omtrent zijn toekomst.



Arsenal dreigt dit seizoen opnieuw naast het kampioenschap te grijpen en in de Champions League dreigt uitschakeling door een 5-1 nederlaag tegen Bayern München. Steeds meer mensen vinden de tijd rijp voor een andere manager dan Wenger, die sinds 1996 aan het roer staat.



Wenger leidde Arsenal driemaal naar de titel, maar dat gebeurde in 2004 voor de laatste keer. Sindsdien wonnen de 'Gunners' nog slechts een aantal FA Cups.