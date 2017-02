Goed nieuws voor Ajax: "De reis naar Amsterdam kan beginnen"

Ajax bereidt zich momenteel in Polen voor op het Europa League-duel met Legia Warschau, maar achter de schermen wordt er ook aan heel andere zaken gewerkt. Dat resulteerde donderdagmiddag in goed nieuws, want aanwinst David Neres is dan eindelijk onderweg naar Amsterdam.



De Braziliaanse vleugelaanvaller werd tijdens de winterse transferperiode voor veel geld vastgelegd, maar is nog altijd in Zuid-Amerika. Eerste speelde hij een toernooi en daarna moesten zijn papieren nog in orde worden gebracht. Dat is inmiddels gelukt en dus kan hij naar Amsterdam komen. Dat meldt Ajax donderdagmiddag op Twitter.





De reis naar Amsterdam kan beginnen. ✈️ 🇳🇱 Bedankt Nederlands Consulaat-Generaal in São Paulo voor de medewerking! #WelkomDavid 🇧🇷 pic.twitter.com/HVLn1EvKCm — AFC Ajax (@AFCAjax) 16 februari 2017