Update: Reden afwezigheid Feyenoord-tweetal bekend

Koploper Feyenoord bereidt zich voor op het competitieduel met ADO Den Haag van komend weekend, maar het is nog niet duidelijk of trainer Giovanni van Bronckhorst dan over twee van zijn belangrijkste spelers kan beschikken.



De Rotterdammers trainden donderdag op Valkenoord, maar Terence Kongolo en Nicolai Jorgensen waren nergens te bekennen. RTV Rijnmond meldt dat de Deense topscorer opvallend genoeg niet op het trainingsveld verscheen. Vrijdag wordt een toelichting verwacht tijdens de persconferentie van trainer Giovanni van Bronckhorst in de Kuip. Ook over het ontbreken van Kongolo is nog niets bekend.



Karim El Ahmadi en Eljero Elia lijken fit voor het duel met ADO. Beiden trainden volledig mee.



Update, 16.33 uur:



De reden voor de afwezigheid van het tweetal is inmiddels bekend. Kongolo werkte een gepland binnenprogramma af, Jorgensen is ziek. Dat meldt RTV Rijnmond.





Of Jørgensen op tijd hersteld is voor zondag, is nog afwachten. Vanwege straf Kramer zijn Dylan Vente en Kuijt de resterende spitsen. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) 16 februari 2017