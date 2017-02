Ajax-verdediger geniet: "We groeien steeds verder naar elkaar toe"

Aan het begin van het seizoen leek Nick Viergever wederom op de Ajax-bank te belanden, maar hij speelde zich al snel in de basis. Inmiddels vormt hij samen met aanwinst Davinson Sanchez een ijzersterk centraal duo.



"We verdedigen ver van de goal af, agressief naar voren. Het staat gewoon goed. Sparta schiet ballen weg omdat ze het niet meer weten of geen tijd hebben voor een gerichte bal", vertelt hij aan Ajax Life.



"Sánchez en ik groeien steeds verder naar elkaar toe. We weten precies wie wat doet. Pakt hij de man, dan loop ik door. Kopt hij, dan sta ik erachter. Als je zulke patronen erin wilt slijpen, is het wel fijn als je veel met elkaar samenspeelt", vindt Viergever.



"Begin dit seizoen kregen we nog veel doelpunten tegen, deze speelwijze vergt een heel andere manier van denken. Dat heeft even tijd nodig, zoals de trainer ook al aangaf. Als we balverlies lijden, zitten we gelijk met drie of vier man erbovenop. We durven nu ook met de laatste linie een meter of vijftien over de middenlijn te staan. Dat geeft een tegenstander nog minder tijd."