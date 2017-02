Slecht nieuws voor sc Heerenveen: 'Zou me niet verbazen als ie niet meer terugkomt'

SC Heerenveen kan zaterdagavond tegen FC Twente niet over Shay Facey beschikken en het zou zomaar kunnen dat de verdediger helemaal niet meer in actie komt voor de ploeg van Jurgen Streppel. Dat meldt Omroep Friesland.



De 22-jarige verdediger verblijft momenteel wegens privéomstandigheden in Manchester. Het is niet duidelijk waarom de Manchester City-huurling teruggekeerd is naar Engeland. Het zou verslaggever Roelof de Vries niets verbazen als Facey helemaal niet meer terugkeert in Heerenveen, al is niet helemaal duidelijk waar hij die uitspraak op baseert.





Shay Facey verblijft vanwege privé omstandigheden in Manchester. Het zou me niet verbazen als ie niet meer terug komt. — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) 16 februari 2017