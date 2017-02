Ajax-verdediger baalt van positiewisselingen: 'Hij kan daar ook spelen'

Ajax verhuurde Mitchell Dijks deze winter aan Norwich en dus heeft trainer Peter Bosz bijzonder weinig keuze voor de linksbackpositie. Daley Sinkgraven speelt daar dit seizoen en Nick Viergever en Jaïro Riedewald gelden nu als backups.



"Het kan gebeuren dat ik linksback kom te spelen, al kan Jairo Riedewald daar ook spelen", erkent Viergever tegenover Ajax Life. Riedewald kwam tegen Sparta inderdaad in het veld, maar Viergever schoof door en de invaller kwam centraal achterin te staan. "Het is iets wat de trainer moet beslissen, maar persoonlijk denk ik: alles zoveel mogelijk hetzelfde laten en per positie wisselen. Anders moet je alleen maar meer wijzigingen doorvoeren."



Peter Bosz heeft nog niet aangegeven welke oplossing hij het meest waarschijnlijk acht. "Ik weet niet wie de eerste keus is, achter Daley. Er is met mij nog niet doorgenomen van als dit, dan dat. Het zal ook van de tegenstander of zelfs de rechtsvoor afhangen."