Fraaie broederstrijd op Old Trafford: 'Word als de broer van gezien'

Manchester United krijgt donderdagavond de Franse ploeg Saint-Étienne op bezoek en dat betekent dat er een fraaie broederstrijd op het programma staat. Paul Pogba, 's werelds duurste speler, kan tegenover zijn oudere broer Florentin komen te staan.



De twee stonden nog nooit samen op het veld. Florentin speelde wel samen met broeder Mathias van Sparta Rotterdam, maar de jongere Paul was nog nooit ploeggenoot of tegenstander in een officieel. Tot vanavond.



"Natuurlijk hebben we wel buiten de competitie om samen gevoetbald", zei Florentin eerder deze week in The Guardian, waar hij vooruitblikte op de ontmoeting in droomtheater Old Trafford. "Eerst speelde Paul met leeftijdsgenootjes, maar dat was al snel niet meer leuk voor hem, dus kwam-ie bij ons."



"Natuurlijk word ik soms alleen maar als 'de broer van' gezien. Maar waarom zou mij dat storen?", stelt Florentin. "Ik ben trots op mijn familie. Daarnaast denk ik altijd, als ik zoiets hoor, dat bijna elke andere speler op het veld ook iemands broer is."