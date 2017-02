Drenthe droomt: 'Feyenoord kampioen, ik op nummer twee'

Royston Drenthe heeft een punt achter zijn voetbalcarrière gezet en stort zich nu op een muzikale loopbaan. Onlangs verscheen zijn eerste nummer en dat smaakt naar meer voor de oud-verdediger van Feyenoord.



Heeft hij liever een nummer 1-hit of een titel van Feyenoord? "Dan zeg ik tegen jou: Feyenoord kampioen worden en op de tweede plaats staan met mijn nummer. Dat is net zo goed als een hit, maar dan mag iemand anders die shine hebben en Feyenoord het kampioenschap. Dan hebben we sowieso een aantal dagen feest in Rotterdam", vertelt hij aan Metro.



Drenthe gaat verder liever met zijn kids naar de dierentuin dan dat hij de stad in gaat. "Stappen kan altijd. Als je vandaag met de kids naar de dierentuin gaat, kan je morgen stappen", verhaalt hij.