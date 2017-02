"Hij is gewoon beter dan Dirk Kuyt"

Aanvoerder Dirk Kuyt van Feyenoord stond er in de afgelopen wedstrijd van de Rotterdammers naast en toonde zich ietwat sikkeneurig. De Katwijker had verwacht dat hij een streepje voor zou hebben, maar dat bleek niet het geval. Feyenoord-watcher Iwan van Duren van Voetbal International snapt wel waarom Giovanni van Bronckhorst voor Jens Toornstra kiest.



De journalist geeft zijn mening: "Kuyt was lange tijd de beste op die specifieke positie op het middenveld, maar Toornstra is intussen beter. Ideaal voor Van Bronckhorst. De opvolger van Kuijt dient zich op natuurlijke wijze aan. Zeker in thuiswedstrijden maakt Toornstra voortdurend het verschil. Ook tegen FC Groningen weer met twee doelpunten."



Van Duren gaat verder met zijn relaas ten faveure van Toornstra: "De laatste weken is hij Kuyt voorbijgestreefd. Ook de aanvoerder zal moeten beseffen dat dit goed nieuws is. De komende twaalf duels heeft Van Bronckhorst de keuze tussen een aantal goede concurrenten. Dat is precies het topsportklimaat dat Kuyt zelf zo graag wilde."