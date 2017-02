Tip voor Oranje: "Benoem eens een Spaanse bondscoach"

Het niveau van het Nederlands elftal is de afgelopen jaren natuurlijk flink achteruitgehold. Coach Peter Hyballa van NEC is misschien niet van Nederlandse komaf, toch gaat de teloorgang van Oranje hem aan het hart. Hij adviseert de KNVB: stel eens een bondscoach uit Spanje aan.



In gesprek met Voetbal International vertelt de Duitser: "Geef jonge trainers de kans. Benoem eens een Spaanse bondscoach. Ik bedoel niet dat Danny Blind weg moet, maar in het algemeen: doe eens wat nieuws. In Duitsland hebben we jullie bestudeerd, typisch Duits is dat we daarna zeiden: en nu willen wij het beter doen. Andersom mis ik hier de bereidheid om te leren."



Hyballa gaat verder: "Tactisch gezien zie ik hier nog veel ouderwetse manoriëntatie, koppeltjes die zich over het veld bewegen. Gegenpressing, het gelijk druk zetten met de hele ploeg, is een veelgebruikte term in het internationale voetbal. In Duitsland weet iedere speler vanaf zes jaar wat het betekent. Hier bij NEC moest ik het iedereen uitleggen. Nederland was altijd tolerant en open, maar het voetbal hier vind ik nu erg conservatief. Gooi die ramen eens open."