'Hij is 120 miljoen waard, méér dan Pogba'

Middenvelder Dele Alli gooit de laatste tijd ongelooflijk hoge ogen in de Engelse Premier League. Onlangs werd hij al uitgeroepen tot speler van de maand en onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Manchester City zouden nu interesse hebben. Harry Redknapp stelt nu dat hij vindt dat Alli meer waard is dan Paul Pogba.



In gesprek met het medium BT Sports laat de coach weten: "Kan je mij vertellen hoe ze hem gemist hebben? Dat de grote clubs zo lang gewacht hebben voordat Tottenham kwam? Het is ongelofelijk dat niemand hem nam. Wat een speler, wat een aankoop voor slechts vijf miljoen."



Redknapp gaat verder met zijn lofzang: "Volgens mij is Alli nu 120 miljoen euro waard, hij is meer waard dan Pogba. Hij maakt doelpunten, kan goed koppen en dribbelen. Hij is geweldig en pas twintig jaar. Speelde hij niet toen MK Dons met 4-0 van United won? Ze hadden hem daar vast moeten leggen. Dan waren ze misschien teleurgesteld naar huis gegaan door het resultaat, maar hadden wel de toekomstige ster van de club bij zich."