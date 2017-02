'We kunnen de finale van de Europa League halen'

De Eredivisie-topclub Ajax dient eerst natuurlijk nog maar te winnen van het Poolse Legia Warschau, maar vleugelverdediger Daley Sinkgraven kijkt al over de wedstrijd van donderdagavond heen. Hij denkt namelijk dat hij met zijn werkgever best eens de Europa League zou kunnen winnen ...



In gesprek met het medium Goal vertelt de oud-speler van sc Heerenveen: "De Europa League is nooit makkelijk, maar wij willen een aanvallende wedstrijd. Ik verwacht dus wel dat wij gaan domineren. We hebben er niet echt een idee van hoe andere teams in elkaar steken en hoe ze precies spelen. Ook zijn we afhankelijk van een mogelijke volgende loting."



Sinkgraven heeft echter alle geloof dat Ajax de cup kan pakken. "“Ik denk dat we ver kunnen komen. We hebben daar genoeg kwaliteiten voor. Als we zo blijven voetballen als nu kunnen we de halve finale of zelfs de finale halen. Daar geloof ik wel in."