Ruzie in Napels: "Uitspraken brengen schade aan"

De clubeigenaar van het Italiaanse Napoli Aurelio De Laurentiis neemt in de regel zeker geen blad voor de mond. Na het 3-1 verlies van de Italiaanse topploeg in het Estadio Santiago Bernabéu tegen Real Madrid was het nog maar eens raak. En de coach van Napoli, Maurizio Sarri, countert nu.



In gesprek met de Italiaanse media zegt de oefenmeester: "De eigenaar mag zijn ideeën uitspreken, maar ik heb liever dat hij dat direct tegen mij doet. Ik maak namelijk de beslissingen. We hadden Milik op de bank, omdat hij niet lang kon spelen. Door hem later in te brengen, kon hij ons nog iets extra's geven. Waarom zouden we daarmee experimenteren? We hadden dan ook zo met 5-0 kunnen verliezen."



De Laurentiis vertelde eerder: "Ik geef zo veel geld uit aan spelers, maar Sarri stelt altijd dezelfde namen op." Arigo Sacchi doet een duit in het zakje: "Dat zijn zeer teleurstellende uitspraken. Napoli verricht zulk goed werk. Zowel binnen als buiten de lijnen. Een dergelijke discussie is nu niet op zijn plaats. De uitspraken van De Laurentiis hebben meer schade toegebracht dan de nederlaag van vanavond (woensdag, red.). Dit team kan niet worden afgerekend na de eerste nederlaag sinds eind oktober."