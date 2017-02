Fans verwachten transfer Nederlander naar Barça

Het elftal van FC Barcelona zag er onherkenbaar uit in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain van dinsdagavond. De Catalanen werden compleet weggespeeld en dat komt natuurlijk op het conto van coach Luis Enrique. Die laatste ligt onder vuur en de lezers van SoccerNews.nl weten wel wie hem moet opvolgen.



De naam van de coach van Everton Ronald Koeman valt te pas en te onpas in de media en naar aanleiding van het zoveelste gerucht besloten wij jullie de volgende vraag te stellen: 'Is Koeman inderdaad favoriet voor de job?' Maar liefst 86 procent van de ongeveer 2300 ondervraagden gaat hierin mee. Slechts veertien procent denkt aan een andere favoriet.



De naam van de Groninger, die bij Ajax, PSV en Feyenoord werkte, is zeker niet de enige die genoemd wordt in Catalonië. Ook Jorge Sampaoli van Sevilla zou in de running zijn voor de positie van hoofdtrainer bij Barça, evenals Mauricio Pochettino, de Argentijn die het momenteel voor het zeggen heeft bij Tottenham Hotspur. Koeman staat natuurlijk pas net voor de groep bij Everton, dat hem niet kwijt zal willen raken.