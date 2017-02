'Ajax zal het niet makkelijk krijgen tegen Legia'

De Eredivisie-topclub Ajax treedt op donderdagavond in de Europa League aan tegen Legia Warschau en de beide Polen Filip Bednarek en Piotr Parzyszek zullen zeker voor de televisie plaatsnemen om dat duel te bekijken. De spelers van De Graafschap stellen voorop: de Amsterdammers zullen geen gemakkelijke avond krijgen in Warschau.



Bednarek zegt tegen de NOS: "Ja, we gaan zeker kijken. En ik ben heel erg benieuwd, want Ajax zal het niet makkelijk krijgen." De keeper heeft daarbij geen vlaggetje van Legia in zijn handen. "Nee, ik ben juist anti-Legia! Van jongs af aan is Lech Poznan mijn club. Bovendien speelt mijn broertje daar nu in het eerste. Je kunt het vergelijken met Ajax en Feyenoord. De mensen in Warschau staan er net als Amsterdammers om bekend dat ze zich met veel poeha presenteren, terwijl de mensen in Poznan de hardere werkers zijn."



Parzyszek vertelt: "Legia is de club van het leger. Dat stamt uit de tijd van het communisme. Toen pikte Legia steevast de beste spelers van Lech Poznan in door ze naar het leger te sturen. Daar komt de haat en nijd van andere clubs richting Legia vandaan." In het afgelopen seizoen had Ajax het vrij makkelijk in Polen. "Legia werd aan alle kanten weggespeeld. Maar er staat nu een ander team. Met veel meer ervaring, zelfs in de Champions League. Dus Ajax kan een heel andere tegenstander verwachten."