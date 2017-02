Er is behoorlijk wat kritiek uitgestort over het hoofd van Ajax-back Joël Veltman naar aanleiding van zijn onsportieve actie tegen Sparta. Journalist Hugo Borst gaat hier echter niet in mee. Hij zat juist met enige jaloezie toe te kijken: was men bij Sparta maar zo sluw geweest.



Bij het programma Betweters zegt Borst: "Nederland stelt geen fuck meer voor. Volgens mij is het verstandig als we het over een andere boeg gooien. Ik dacht op zeker moment echt: waren wij bij Sparta maar zo slim en gemeen geweest. Zo sluw, zo vals. Je moet laag bij de grond zijn, het doel heiligt de middelen. Ik zou eigenlijk een pleidooi willen houden om het komend weekend ... dat iedereen zich van zijn slechtste kant laat zien. Gewoon om te laten zien dat we nog weerbaar zijn in Nederland, wij willen nog wat bereiken. Veltman, jongen, prima gedaan."





Brilliant sportsmanship from Ajax's Joel Veltman! Fair play! 👏🏼😂pic.twitter.com/fDKfdB3JpT — Football Stuff (@FootbalIStuff) February 13, 2017