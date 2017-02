De favoriete voetbalploeg van Obama? Die vind je in de Bundesliga

Nu hij geen president meer is, kan Barack Obama zich met de écht belangrijke dingen in het leven bezighouden. Zo is de ex-president een fervente sportliefhebber. Op Twitter volgt hij sinds kort één Europese voetbalclub, die hem prompt uitnodigde voor een bezoek.



Obama volgt namelijk geen topclub, maar wel de Duitse staartploeg Darmstadt, meldt Sporza. De Duitsers zagen onmiddellijk de publicitaire waarde ervan in. De Amerikaanse international Terrence Boyd, wellicht de reden dat Obama de club volgt, nodigt de ex-president uit voor een match in het Böllenfalltor-stadion.



"Nu u een beetje meer vrije tijd heeft, kunt u misschien eens langskomen. Uw shirt hebben we al klaar", zegt Boyd in een videoboodschap op Twitter.





Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? 😉 #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF — SV Darmstadt 98 (@sv98) February 15, 2017