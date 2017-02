10 voormalig Ajax-talenten die de verwachtingen niet waar hebben gemaakt

Ajax heeft de eigen jeugdopleiding altijd als centraal punt aangewezen. Er zijn talloze voorbeelden te verzinnen van spelers die zijn doorgebroken, maar helaas zijn er nog veel meer namen die in de vergetelheid zijn geraakt. SoccerNews.nl zet tien spelers op een rijtje die de verwachtingen (uiteindelijk) niet waar hebben kunnen maken.



10. Abubakari Yakubu

Yakubu maakte op zeventienjarige leeftijd de overstap vanuit Ghana naar Ajax. In april 2000 mocht de middenvelder voor het eerst aantreden namens de Amsterdammers, maar de definitieve doorbraak bleef uit. De inmiddels gestopte Yakubu werd in 2004 verhuurd aan Vitesse om een jaar later verkocht te worden aan diezelfde club.







9. Nando Rafael

Rafael verloor op jonge leeftijd zijn ouders in Angola, het land dat hij moest ontvluchten. De aanvaller kwamen terecht in Nederland en wist zich zelfs in de kijker te spelen van Ajax. Men had hoge verwachtingen van hem, maar uiteindelijk bleek hij niet over de juiste papieren te beschikken en dus besloot hij voor Hertha BSC te kiezen.







8. Tom De Mul

Ooit werd De Mul aangemerkt als een groot Ajax-talent. De lichtvoetige Belg maakte deel uit van een uitstekende generatie, maar ondanks zo'n vijftig optredens voor de club bleef de gewenste doorbraak uit. Mede vanwege blessures kwam De Mul al in 2014, op 28-jarige leeftijd, tot de conclusie dat het beter zou zijn om te stoppen.







7. Vurnon Anita

Het niet waarmaken van een specifiek verwachtingspatroon is niet inherent aan een mislukte carrière. Zo zal de 27-jarige Anita helemaal niet klagen met Newcastle United als club, ook al spelen zij dit seizoen in het Championship. Maar heeft de back annex middenvelder het maximale uit zijn loopbaan gehaald?







6. Youssouf Hersi

Hersi verscheen na de eeuwwisseling op het podium van Ajax. De in Ethiopië geboren middenvelder/aanvaller werd in die tijd geroemd, maar op 34-jarige leeftijd is hij clubloos na een nogal grillige loopbaan. In Nederland kwam Hersi eveneens uit voor NAC Breda, NEC, sc Heerenveen, Vitesse en FC Twente.







5. Hedwiges Maduro

In 2005 werd Maduro uitgeroepen tot het grootste talent uit de Ajax-academie. De middenvelder wist ook door te breken in de hoofdmacht, verdiende een mooie transfer naar het Spaanse Valencia, maar mede door pech raakte hij uiteindelijk buiten beeld. Nu is hij zelfs als overbodig beoordeeld door FC Groningen...







4. Urby Emanuelson

Emanuelson kan op allerlei posities uit de voeten. Dat geldt in sommige gevallen als voordeel, maar in zijn geval resulteerde dat in een grillige ontwikkeling. Clubs als AC Milan en AS Roma gunden hem nog wel een kans, maar het is veelzeggend dat hij tegenwoordig het tenue van Championship-club Sheffield Wednesday speelt.







3. Daniel de Ridder

De Ridder werd als speler van Jong Oranje tweemaal Europees kampioen. In die periode brak de vleugelaanvaller eveneens door bij Ajax, maar na slechts twee seizoenen werd het vertrouwen in hem opgezegd. Op 32-jarige leeftijd is De Ridder al geruime tijd clubloos en valt hij meer op in de rol van voetbalanalist.







2. Ryan Babel

Babel had in principe alle ingrediënten om een geslaagde voetbalcarrière op te bouwen. Het Engelse Liverpool besloot de aanvaller niet voor niets over te nemen, maar ondanks een zeer respectabel aantal wedstrijden leverde dat niet de gewenste ontwikkeling op. De nu dertigjarige Babel speelt sinds kort voor het Turkse Besiktas.







1. Andy van der Meyde

We sluiten af met de nu 37-jarige Van der Meyde. Ooit imponeerde de rechtsbuiten in het shirt van Ajax met meerdere Oranje-interlands als beloning. In 2003 maakte Van der Meyde abrupt de overstap naar Internazionale en vanaf dat moment ging het eigenlijk mis. Zijn instelling speelde daarbij eveneens parten.