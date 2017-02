VIDEO: Casemiro schittert tegen SSC Napoli met juweeltje

Even leek het erop dat Dries Mertens en Napoli op weg waren naar een stunt in Santiago Bernabéu, maar ondertussen heeft de Koninklijke de scheve situatie recht gezet. Vooral de 3-1 van Casemiro was een doelpunt om in te lijsten.



De 24-jarige Braziliaan moet als stofzuiger op het middenveld vooral het evenwicht in de ploeg bewaren en het verdedigende werk van zijn teamgenoten overnemen. Maar Casemiro kan natuurlijk ook een stevig potje voetballen. Na goed doorjagen van de Madrileense voorhoede valt de bal voor de voeten van Casemiro, die het leer in één keer op de slof neemt. Napoli-doelman Pepe Reina was kansloos.