Real Madrid doet hele goede zaken ondanks bliksemstart Napoli

Real Madrid heeft woensdagavond in de UEFA Champions League hele goede zaken gedaan. De Madrilenen waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor SSC Napoli en zette daarmee de eerste stap richting de kwartfinale van het miljoenenbal.



De Italianen kwamen na acht minuten spelen nog wel op voorsprong door een doelpunt van Lorenzo Insigne. Karim Benzema maakte tien minuten later echter alweer gelijk.



In de tweede helft sleepte de Spaanse grootmacht uiteindelijk de overwinning binnen door doelpunten van Toni Kroos en Casemiro.



Scoreverloop:



0-1 (8') Lorenzo Insigne

1-1 (19') Karim Benzema

2-1 (49') Toni Kroos

3-1 (54') Casemiro