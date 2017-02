Robben leidt met schitterende treffer tegen Arsenal ruime overwinning in

Bayern München staat met één been in de kwartfinale van de Champions League na de 5-1 overwinning in eigen huis op Arsenal. De Duitsers waren in eigen huis oppermachtig voor de ploeg uit Londen.



Al in de elfde minuut was het Arjen Robben die met een schitterende goal zijn ploeg op voorsprong zette. De Gunners deden na een half uur spelen echter wel weer wat terug, nadat Alexis Sanchez de rebound van zijn eigen gemiste strafschop wist te benutten.



In de 53e minuut zette Robert Lewandowski de Duitse grootmacht weer op voorsprong. Drie minuten later gooide Thiago Alcantara de wedstrijd in het slot. Niet veel later wist de Braziliaans-Spaanse voetballer ook nog voor zijn tweede aan te tekenen. Thomas Müller maakte in de slotminuten uiteindelijk de score compleet: 5-1.



Scoreverloop:



1-0 (11') Arjen Robben

1-1 (30') Alexis Sanchez

2-1 (53') Robert Lewandowski

3-1 (56') Thiago Alcantara

4-1 (63') Thiago Alcantara

5-1 (88') Thomas Müller



Bijzonderheden: Alexis Sanchez (Arsenal) miste in de 30e minuut een strafschop en benutte vervolgens de rebound.