"Het blijft verdomd lastig dat Feyenoord geen steken laat vallen"

PSV staat met nog twaalf wedstrijden te gaan op een achterstand van acht punten ten opzichte van koploper Feyenoord. FC Afkicken-presentator Neal Petersen gelooft echter nog altijd in een titel voor de Eindhovenaren.



"Ik zei aan het begin van het seizoen dat PSV kampioen zou worden en daar blijf ik achter staan", vertelt de presentator aan PSV TV. "Ik spreek ook spelers van PSV en die hebben er nog echt geloof in. Het blijft echter zo verdomd lastig dat Feyenoord gewoon geen steken laat vallen. Normaal laten ploegen wel steken vallen na de winterstop, al gebeurt dat nu nog niet. Ik denk wel dat Feyenoord erop hoopte dat Ajax en PSV punten zouden verspelen na de winterstop en dat het gat nu groter was geweest."



Volgens Petersen kan de regerend landskampioen aankomend weekend mogelijk punten in gaan lopen op nummer twee Ajax. "Ajax gaat het dit weekend lastig krijgen in Arnhem bij Vitesse. PSV mag thuis geen problemen hebben met NEC", aldus Petersen.