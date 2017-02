Verrassende PSG-uitblinker bij droomzege op Barça: "Zelfs tegenover de beste speler.."

PSG leverde dinsdagavond een glansprestatie af tegen FC Barcelona en blikte de Spaanse topclub in met 4-0. Basisspeler Thomas Meunier deed zijn duit in het zakje met de assist voor de laatste goal en kreeg net als al zijn andere ploegmaten de nodige lof.



Ook Marc Degryse was serieus onder de indruk van de prestatie van de Rode Duivel. "Ik zag een heel goede Meunier. Nochtans stond hij tegenover de beste Barça-speler, gisteravond: Neymar", stelt de analist in Het Laatste Nieuws.



"Maar Meunier bleef defensief overeind en offensief was hij een meerwaarde, getuige zijn rush bij het vierde doelpunt. En dan te denken dat Meunier aan het EK begon op de bank en Ciman moest laten voorgaan."



De rechtsback kwam afgelopen zomer vanuit België naar Parijs, als opvolger van Gregory van der Wiel.