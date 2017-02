Bosz op zijn hoede: "Dát zegt iets over de potentie van Legia"

Ajax gaat komende donderdag op bezoek bij Legia Warschau. Voor het tweeluik zijn de Amsterdammers volgens velen favoriet, maar trainer Peter Bosz is op zijn hoede voor de Polen.



"Het feit dat zij Sporting Lissabon in de groepsfase van de Champions League achter zich hebben gehouden, zegt iets over hun potentie. Ik heb niet zoveel met een term als de ‘favorietenrol’, maar ik vind dat wij deze tegenstander moeten verslaan", erkent Bosz op de persconferentie vandaag.



Legia heeft veel steun aan een fanatieke aanhang, maar dat deert Bosz niet. "Omdat ik denk dat mijn spelers genoeg ervaring hebben. Ik heb niet het idee dat mijn spelers anders gaan doen of andere keuzes maken vanwege het publiek. Dus daar hoef ik dan ook geen nadruk op te leggen. We hebben eerder in Griekenland tegen Panathinaikos en PAOK Saloniki in soortgelijke omstandigheden goed gepresteerd", besluit Bosz zijn vooruitblik.