Keert Kuyt terug in de basisformatie? 'Hij heeft een gekrenkt ego..'

Dirk Kuyt werd afgelopen weekend verrassend gepasseerd door trainer Giovanni van Bronckhorst. Diens vervanger Jens Toornstra scoorde ook nog eens beiden goals, tegen FC Groningen (2-0).



Zal Kuyt komend weekend, uit bij ADO Den Haag, weer aan de aftrap staan? "Ik weet zeker dat hij er zondag weer in staat", reageert journalist Johan Derksen tijdens de uitzending van Doordekken, van Voetbal Inside. Van Bronckhorst is een beetje van het 'iedereen tevreden houden'. Hij wisselt een beetje af."



Na afloop van de wedstrijd tegen ADO drukte Kuyt zich voorzichtig uit, maar hij was duidelijk gefrustreerd over de reserverol. "Hij heeft op dat moment helemaal geen boodschap aan het algemeen belang. Dat zegt hij wel, maar dat is niet zo", meent Derksen tot slot.