Pastoor laat zich uit: Voelt hij een ontslag aankomen bij matig draaiend Sparta?

Afgelopen weekend verloor Sparta Rotterdam alweer, met 2-0 bij Ajax. De druk op de schouders van trainer Alex Pastoor neemt toe, nu de gevreesde degradatiestreep nadert.



Vreest hij een ontslag? "Nee, dat speelt totaal niet", reageert Pastoor stellig voor de camera van FOX Sports. "Dat zijn altijd dingen die gaan in de kantlijn meespelen, dat gaan anderen altijd voor je roeptoeteren. Maar dat is iets waar wij ons helemaal niet mee bezig houden. Wij houden ons echt bezig met ons werk en dat is ook iets dat we door willen geven aan die spelers."



"Er zijn wat Sparta betreft twee duidelijke doelen. Dat zijn handhaving en de beker winnen", vervolgt Pastoor. "Het klinkt alsof het in een poep en een scheet is gebeurd, maar zo makkelijk is het niet, dat hoort ook bij je vak. Het staat volgens mij zelfs in de Sparta-mars. In voor- en tegenspoed, aan je werk blijven."



Komende zondag nemen Sparta en Pastoor het om 14:30 uur in eigen huis op tegen FC Groningen.