WTF! Politie stormt spelershotel Napoli in Madrid binnen om Maradona te pakken

Het nieuws dat Diego Armando Maradona met de selectie van SSC Napoli mee is gereisd naar Madrid voor het Champions League-duel met Real, zorgde al voor veel reacties.



Dat zal niet afnemen nu bekend is dat de politie het spelershotel van de Italianen is binnengevallen, om de Argentijn mee te nemen. Dit gebeurde rond 08:30 uur, maar het is onbekend of de Napoli-spelers dit zelf ook mee hebben gekregen. De politie verdenkt Maradona ervan dat hij zich gewelddadig heeft gedragen in een hotelkamer, tegenover zijn vriendin Rocio Oliva.



Zij plaatste gisteren nog een gezellige foto met Diego, dus de inval was verrassend. Pluisje zelf stelt in een reactie op Facebook dat het slechts een 'mediashow' is.. Er is uiteindelijk dan ook geen aangifte gedaan, en bij beiden werden geen verwondingen op het lichaam aangetroffen.





