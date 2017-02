Oud-cultheld Ajax legt uit waarom hij stopte: "Kon dat niet meer waarderen"

Jeroen Verhoeven kreeg in zijn carrière vanwege zijn postuur vaak spreekkoren te horen. Dat was voor hem echter niet de reden om te stoppen met het profvoetbal. Hem ging het meer om de veranderende mentaliteit van spelers om zich heen.



"Vroeger stond het teambelang nog altijd voorop, nu gaat het vooral nog om de individuele prestaties van spelers", vertelt Verhoeven aan Metronieuws. "Een jaar of vier geleden merkte ik bij FC Utrecht dat er een omslagpunt was. Steeds meer teamgenoten gingen ongelooflijk hard voor zichzelf trainen. Met personal coaches en alles erop en eraan. Puur voor zichzelf. Ik kon die mentaliteit in het profwereldje niet meer waarderen."



Tegenwoordig keept Verhoeven bij ASV De Dijk, dat uitkomt in de Derde Divisie. Ook daar krijgt hij regelmatig te maken met spreekkoren en dat deert hem naar eigen zeggen niet. "Ik maak me daar niet druk om. Na de wedstrijd willen die gasten in de kantine met mij op de foto. Daar ben ik soms een half uur mee bezig, prima toch?", aldus de oud-goalie van Ajax, FC Utrecht en FC Volendam.