Aanklager wil Gustafson zeer forse schorsing opleggen

Feyenoorder Simon Gustafson heeft van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel gekregen van vier wedstrijden schorsing, waarvan één duel voorwaardelijk. Dat meldt RTV Rijnmond woensdagmiddag.



De Zweedse voetballer kreeg maandagavond met de beloften op bezoek bij Jong sc Heerenveen een rode kaart vanwege natrappen. De Rotterdammers hebben tot en met woensdagmiddag om in beroep te gaan tegen de schorsing.



Als Feyenoord de schorsing accepteert dan zal de middenvelder niet uit mogen komen in de competitiewedstrijden tegen ADO Den Haag, Sparta Rotterdam en PSV. Afgelopen jaar werd Gustafson ook al een keer voor drie wedstrijden geschorst nadat hij een elleboogstoot had gegeven aan Heracles-speler Mark-Jan Fledderus.