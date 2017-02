Bergwijn laat Cocu twijfelen: "Zou me niet verbazen als hij start tegen NEC"

PSV neemt het aankomend weekend in eigen huis op tegen NEC Nijmegen. De grote vraag bij de Eindhovenaren is of Steven Berghuis in de basis zal starten ten koste van Gaston Pereiro. De jonge voetballer maakte afgelopen weekend met zijn invalbeurt namelijk een uitstekende indruk.



"Ja, Bergwijn werd de man van de wedstrijd en Pereiro dus niet", vertelt journalist Rik Elfrink voor de camera's van het Eindhovens Dagblad. "Dat is iets wat zorgen baart en hier ook wel voor twijfels zorgt. Bergwijn deed het gewoon prima en bracht als invaller wat er moest gebeuren. Hij bracht diepgang en kwam met een goede voorzet."



"Met Pereiro is het de vraag hoe het verder moet", aldus Elfrink. "Rechtsbuiten lijkt niet helemaal zijn positie op dit moment, dus het zou me niet verbazen als Bergwijn start tegen NEC. Pereiro lijkt toch meer van de individuele actie, maar hij heeft niet zo zeer de actie buitenom. Misschien dat hij op '10' meer tot zijn recht komt."